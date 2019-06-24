المجلس القيادي للإتحادي الديمقراطي: احمد بلال لايمتلك أي شرعية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفض المجلس القيادي للحزب الإتحادي الديمقراطي، وصف عزله للأمين العام المكلف للحزب أحمد بلال بـ”الإنشقاق”، ووصف إجتماع بلال “السبت” بأنه مُجرد (لمة) محدودة.

وقال بيان صحفي صادر عن اللجنة الإعلامية للمجلس القيادي للإتحادي الديمقراطي، أن بلال رفض الإمتثال لقرار أغلبية رؤساء وأمناء الحزب بالولايات المنتخبين، ونوه إلى أنهم يمثلون الشرعية القائمة حالياً.

ووصف البيان بلال بأنه لايمتلك أي شرعية سوى تكليفه من قبل الأمين العام المنتخب د. جلال الدقير، لتسيير شؤون الحزب لعقد المؤتمر العام، وأشار البيان إلى فشل بلال في هذه المهمة وأضاف “وسيفشل في أي مهمة توكل له”.

ووصف البيان مُعظم الذين حضروا إجتماع الأمانة العامة مع أحمد بلال بأنهم مُجرد أشخاص ليس لديهم أي صفات تنظيمية في الحزب.

وتحدى المجلس القيادي بلال بأن يجمع المكتب السياسي، أو أي من مؤسسات الحزب الشرعية والقانونية، أو حتى رؤساء وأمناء الولايات المنتخبين فقط، وقال البيان : ” أنصار بلال هم بعض مؤيدي النظام البائد، ولا وزن لهم”، وجدد المجلس القيادي قوله بأن بلال إنتهى بسقوط نظام البشير الذي كان يواليه بشدة، وقطع بأن أي خطوة من أذيال النظام البائد لإعادة إنتاج بلال لن تنفع”.

باج نيوز