الخليج 365: الدولار الامريكي 69.00 جنيها الريال السعودي 18.00 جنيها الدرهم الاماراتي 19.56 جنيها Advertisements اليورو 77.00جنيه الجنيه الاسترليني 90.00 جنيه الجنية المصري 4.00 جنيه الريال القطري 18.40 جنيه

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كانت هذه تفاصيل خبر اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم الاثنين 24 يونيو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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