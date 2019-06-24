انتظام رحلات قطاري الركاب بمدني وعطبرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مدير عام هيئة سكك حديد السودان، المهندس إبراهيم فضل عبد الله، تسيير قطاري الجزيرة وعطبرة من محطة الخرطوم بحري، وانتظام الرحلات حسب المواعيد المعلنة.

وقال فضل حسب (سونا) (الأحد)، إن انتظام برمجة الرحلات بدأت منذ الأسبوع الماضي بطريقة مستمرة خدمة للجمهور وتسهيلاً لحركة الركاب بتكلفة مناسبة، وأضاف أن إدارته تعمل بخطى آمنة لحركة القطارات، ونوّه إلى أن إدارته تعقد اجتماعات مستمرة مع لجنة الخدمات بالمجلس العسكري، لإنفاذ كل بنود مشروعات السكك الحديدية، وأوضح أن قطارات البضائع تسير بصورة منتظمة، ولفت إلى أن هناك اتجاهاً لنقل الوقود والفرنس المستورد من ميناء بورتسودان إلى الخرطوم وغرب البلاد عبر القطارات.

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