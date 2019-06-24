عقوبة مشددة من اتحاد الكرة على بكري المدينة

الخليج 365:

أصدر اتحاد كرة القدم السوداني عقوبة مشددة تجاه نجم المريخ العاصمي بكري عبد القادر الشهير بالمدينة، قد تتسبب في إنهاء مشوار اللاعب. وجاء قرار الاتحاد بإيقاف المدينة عن مزاولة نشاطه مع الفريق لمدة عام ونصف وغرامة تصل إلى20 مليون جنيه بعد اجتماع لجنة الانضباط اليوم الأحد. وقال مراقبون أن العقوبة ستوثر بصورة كبيرة على مستوى اللاعب الذي عاني من الإصابات والايقاف أكثر من مرة خلال مسيرة اللاعب مع المريخ الذي وقع في كشوفاته منتقلاً من الهلال في العام 2015م وسط ضجة اعلامية كبرى.

وكانت مباراة المريخ وهلال الأبيض في الدوري الممتاز والتي جرت في أبريل المنصرم قد شهدت رفض بكري المدينة الخروج من الملعب بعد تلقيه بطاقة حمراء من قبل الحكم.

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