استدعاء أمني متكرر للصحافي محمد لطيف بسبب الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدانت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحافيين السودانيين الاستدعاء المتواصل للصحافي محمد لطيف، بواسطة جهاز الأمن والمخابرات وبصورة يومية منذ 16 يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت اللجنة، في بيان لها ووفقًا لصحيفة العربي الجديد، اليوم الأحد، إنها تتابع بقلق الاستدعاء المتواصل للصحافي واحتجازه طيلة أيام العمل الرسمية من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء مع التحقيق معه حول أنشطة مؤسسة “طيبة برس” التي يمتلكها ومبادراتها خلال الشهرين الماضيين.

وكانت “طيبة برس” قد استضافت خلال الفترة الماضية عدداً من المؤتمرات الصحافية لقوى إعلان الحرية والتغيير.

ووصفت اللجنة سلوك جهاز الأمن تجاه الصحافي بأنه جزء من الردة العامة على الحريات ومساعي إعادة عقارب الساعة إلى زمان ولّى، داعيةً كل أعضائها إلى التماسك والصمود في مواجهة الطغيان حتى انجلائه وهزيمته وانتصار الشعب.