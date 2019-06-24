القتلة يريدون إشعال الفتنه في الجارة اثيوبيا.. بقلم عثمان أحمد أبو سن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرحمة والمغفرة لشهداء الثورة السودانية وعاجل الشفاء للجرحي والمصابين.

(صدق اولاتصدق أن كل جلسات التفاوض بين المجلس العسكري وقوى التغير وتجمع المهنيين السودانيين كانت مصورة بكاميرات سرية موضوعة في قاعة التفاوض وخلف الكواليس اشخاص يشاهدون فيها كاملة.

الانقلاب في اثيوبيا من قامت به هي مصر والسعودية والإمارات وحكومة القتلة والمجرمين والحثالة والعملاء في السودان وهي من قامت بتتفيذ المخطط كاملآ لانقصان وفي قوات الجنجويد يوجد جنود اثيوبيين. والاثيوبيين الذين أخذهم ابي أحمد معه في زيارته للسودان هم كانوا جنود لقوات الجنجويد ولم يكونوا مساجين.

هولاء القتلة يريدون إشعال الفتنه في الجارة اثيوبيا من أجل إفشال التوافق مع قوي التغير وتجمع المهنيين السودانيين. ولن تكن هذه اخر محاولة لهم بل قد يتحول المخطط الي اغتيال أبي أحمد بدلا من إشعال الفتنه عبر انقلاب عسكريا.

(الدين النصيحة)

لو هنالك من يتابع كتاباتي من قبل التفاوض ولحظة بداية التفاوض قلت أن المجلس العسكري الحقيقي هو في الخفاء موجود وبرئاسة ابن عوف وعمر زين العابدين وأحمد هارون وغيرهم

علي قوي التغير وتجمع المهنيين السودانيين أن يعملوا الي التصعيد الي اعلي درجاتة وان يشيلوا موضوع التفاوض من رأسهم كليآ لانه لن يحدث هذا الأمر علي الأطلاق مالم يكن هنالك تصعيد قوي يهد اركانهم.

علي عامة الشعب السوداني الشريف أن يستعد لموكب 30يونيو او ترضوا بالاغتصاب والزل والإهانة والتشريد والقتل والنهب والسلب.

فيا شعب السودان لاتجعلون ان تباع انفسكم في سوق النخاسة والعبيد .

حميدتي سيأتي بكل سكان الصحراء من ستة دولة إفريقية ليسكنوا في السودان بدلا عنكم والان اجراءات الرقم الوطني السوداني والبطاقة القومية شغالة شغل جد.

مخطط حميدتي مخطط استعماري بحت من الدرجه الأولي ليس فقط استعمار الوطن والتراب بل احتلال وفتك بالنسيج الاجتماعي السوداني.

والذين ايدو حميدتي بدواعي الوطنية الزائفه مقابل القريشات. فوالله الذي رفع السماء بلاعمد ستبكون وتقتلون انفسكم لوحدكم من ما يمر بكم واراهنكم واتحداكم علي هذا.

فمخطط الكيزان هو تفويض حميدتي في الاول من ثم ينقلبون عليه ويرجعوا حكمهم مجددا لكن هذه الخطة قد جرفه السيل الخارجي عبر مخطط خارجي وللاسف المخطط من داخل المنظومات الخارجية الذي تدعمكم.فكلكم مضحوك عليكم غاية الضحك.لانو همكم السلطة فقط وليس الشعب السوداني والتراب والعرض والشرف والكرامة والوطن.

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لكن نقول لكم خسيتم ايها الحثالات العملاء فشعب السودان اقوى واعتى واشرف من ان يسمح لكم ببيع وطنه وترابه وبيعه في نفسه .

فهذا الشعب قدم شهداء أنقى واطهر واشرف من فطائسكم.

فلن نتنازل ولن نتهاون في تراب وطنا وشرف أخواتنا ودم إخواننا (وبالواضح كدا )اما نجيب حقهم اما نموت زيهم )لا للمساومة والمراوغة بهم وبهذا الوطن والتراب.

فالمخطط الخارجي وتنفيذه من الداخل قد بانت رؤيته للكل من شعب السودان وبقى واضح وضوح الشمس والذي لا تشوف بصيرته فان حرارتة هذه الشمس ستخبره بوجودها.

فالذين يطبلون لمجلس العملاء والحثالة والارتزاق اصحوا من نومكم فانتم تشترون وتمهدون لانتهاك عرض امهاتكم واخواتكم بأنفسكم اصحوا ولاتكونوا انتم من مهد وادخل من ينتهك شرف امه واختة الي بيتة.

فلاتصفقون في الظلام وامامكم النور الساطع البهيج.المبالغ التي تاخذونه مقابل التصفيق وانتهاك شرف اخواتكم مستقبلا فاولي لكم أن تضاجعوا اخواتكم بأنفسكم من الآن.

فقوه التغير وتجمع المهنيين السودانيين هي اخر امل من النور تبقه لهذا الشعب السوداني ولهذا الوطن .

فهم المصباح السحري والوطني والصادق لأخذ الوطن وشعبه اله بر الأمان.

وأتمني الناس ماتتخازل وتجابن وتتخوف تذكروا أن الموت حق ولامفر منه مهما طال امدك وعمرك فاولاء أن تموت علي الحق ومدافعآ عن الحق ومانعا للظلم.

30يونيو موعد الوطنيين الشرفاء.

مجزرة القيادة العامة

لم تسقط بعد

مدنياااااااااااو.

عثمان أحمد أبو سن

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