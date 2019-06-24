المجلس العسكري يشكل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة برئاسة حميدتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الاحد مرسوما جمهوريا بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة. ويرأس اللجنة نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضوية رئيس اللجنة السياسية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ونائب رئيس اللجنة السياسية الفريق ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا واللواء ركن أسامة العوض محمدين. الانتباهة أون لاين

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