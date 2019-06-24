المجلس العسكري يتنصل من اتفاقياته مع قوى الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، مطالبته التمسك بالتوافق والحوار لحل المشكلة القائمة في البلاد.

ودعا المجلس العسكري في مؤتمر صحفي الوسيطين الأثيوبي والأفريقي إلى “توحيد المبادرات وتقديم رؤية مشتركة” بشأن الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية، مبدياً تحفّظه على المقترح الذي تقدّمت به أديس أبابا السبت ووافقت عليه قوى الحرية. وقال كباشي للصحافيين “التقينا الوسطاء من الاتحاد الأفريقي والجانب الأثيوبي وطلبنا منهم توحيد المبادرات وتقديم رؤية مشتركة بأسرع ما يمكن”.

وخلال المؤتمر أعلن كباشي أن المجلس رحب بمبادرة مشتركة للاتحاد الأفريقي وإثيوبيا لحل الأزمة الحالية،

وقال كباشي في مؤتمر صحفي إن الانتقالي السوداني تحفظ على الورقة الإثيوبية التي أعلن قبولها سابقا من حيث المبدأ، موضحا أن المجلس طالب بدمج الورقة الإثيوبية مع مبادرة الاتحاد الأفريقي في ورقة تفاوضية واحدة.

وقال كباشي إن الانتقالي السوداني جدد دعوة الحوار مع كل المكونات السياسية لحل الأزمة.

وأشار إلى أنه أنه لا توجد اتصالات مباشرة حاليًا مع قوى التغيير ولكن تتم عبر الوسيط.

إلى ذلك، انتقد المتحدّث تأخّر الوسيط الأثيوبي في عرض مبادرته أمام المجلس العسكري الذي لم يطّلع عليها إلّا الخميس، مشيراً إلى أنّ رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان اجتمع مع الوسيطين الأثيوبي والأفريقي وطلب منهما توحيد المبادرتين. وأضاف “لن نقبل إملاءات أو أوامر من أي دولة. المبادرة هدفها جمع الأطراف على طاولة مفاوضات”.

وذكرت مصادر صحفية بأن الوسيط الإثيوبي محمود درير التقى رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق كباشي في إطار جهود الوساطة لإنهاء الأزمة السياسية في السودان، كما التقى عددا من قيادات قوى الحرية والتغيير.

وأفادت المصادر بأن قوى الحرية والتغيير سلمت الوسيط الإثيوبي ملاحظاتها وموافقتها على وثيقة الوساطة.

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وكانت مصادر بقوى المعارضة صرحت بأن الوثيقة الإثيوبية تتضمن إعادة العمل بكل الاتفاقات السابقة مع المجلس العسكري، وتشكيل مجلس سيادي من 8 مدنيين و7 عسكريين، على أن تكون رئاسته دورية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر “العربية” أن الوسيط الإثيوبي أبلغ المجلس الانتقالي السوداني قبول قوى الحرية والتغيير للمبادرة الإثيوبية.

ووفق المصادر، فإن المجلس الانتقالي السوداني طلب من الوسيط الإثيوبي دمج المبادرتين الإفريقية والإثيوبية وتقديمها في مسودة واحدة تحت المظلة الإفريقية.

وأضافت المصادر أن المجلس العسكري أبدى تحفظاً، لكن التحفظ غير مرتبط بتفاصيل التفاوض.

من جانبها، أوضحت قوى الحرية والتغيير أن “الوسيطين الإثيوبي والإفريقي طرحا مبادرة موحدة، وأبدينا بعض الملاحظات عليها”.

وأضافت أن “المبادرة الموحدة لا تختلف كثيرا عن الإثيوبية”.

والسبت، قال التحالف الرئيسي للمعارضة في السودان إنه تسلم، الخميس، مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي ووافق على جميع النقاط.

وأشار القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، عمر الدقير، إلى أن أغلب القيادات قبلت المبادرة.

من جهته، انتقد تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له، الجمعة، زيارة وفد “قوى الحرية والتغيير” لأديس أبابا للقاء وزراء الخارجية الأفارقة ومسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي، بهدف بحث حل للأزمة السودانية.

وأشار إلى أن إعلان تجمع المهنيين عدم المشاركة في تلك الزيارة ليس لرفضه الحوار، وإنما لأسباب مرحلية ومؤسساتية، مشيراً إلى أن حل الأزمة يجب أن يأتي من داخل السودان وتتوافق عليه الجماهير الثائرة.