الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي

أدانت الإمارات الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة الذي استهدف مطار أبها في منطقة عسير جنوبي المملكة. ودعت الإمارات، وفقاص لما ورد عن فضائية "سكاي نيوز عربية" المجتمع الدولي للتصدي لممارسات إيران التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد شنت هجوما ًإرهابيا مساء اليوم الأحد، على مطار أبها نتج عنه إصابة 8 أشخاص، قبل أن تعلن استشهاد مقيم من الجنسية السورية متأثرا بإصابته في الهجوم. وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة.

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