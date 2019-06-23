الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي

أدانت الإمارات الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة الذي استهدف مطار أبها في منطقة عسير جنوبي المملكة.
وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد شنت هجوما ًإرهابيا مساء اليوم الأحد، على مطار أبها نتج عنه إصابة 8 أشخاص، قبل أن تعلن استشهاد مقيم من الجنسية السورية متأثرا بإصابته في الهجوم.
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