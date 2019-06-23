فنزويلا تعتقل 6 مسؤولين في الجيش والشرطة

قال أقارب معتقلين وناشطون في مجال حقوق الإنسان إن سلطات فنزويلا اعتقلت قبل أيام 6 من مسؤولي الجيش والشرطة ضمن حملة للرئيس نيكولاس مادورو ضد المعارضة.

وقالت ستيفاني سيسكو نجلة الجنرال ميجيل سيسكو مورا بالقوات الجوية إن "السلطات اعتقلت والدها بعد ظهر الجمعة من داخل موقف مخصص لانتظار السيارات في جواتيري الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا شرقي العاصمة كراكاس".

وقالت واليسكا بيريز زوجة الكابتن رفايل كوستا بالبحرية إن "السلطات ألقت القبض على زوجها يوم الجمعة في جواريناس القريبة من كراكاس".

وكتبت تيفاني سيسكو على تويتر يوم السبت "نطالب الحكومة بأن تخبرنا بمكانه".

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وتأتي الاعتقالات بعد نحو شهرين انتفاضة لم يكتب لها النجاح ضد مادورو قادها زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي استخدم بندا في الدستور في يناير لتولي الرئاسة المؤقتة للبلاد وطالب الجيش بمساندته.

وقالت تامارا سوجو المحامية الحقوقية إن "جماعة (بينال فورام) لحقوق الإنسان كانت ذكرت أن ضابطين متقاعدين بالقوات الجوية برتبة كولونيل اعتُقلا في كراكاس بعد ظهر الجمعة، فضلاً عن اعتقال مسؤولين كبيرين بوحدة الأدلة الجنائية التابعة للشرطة في جواتيري".

ولم ترد وزارة الإعلام أو مكتب المدعي العام الأحد على طلبات للتعليق على تقارير اعتقال المسؤولين الستة.

وتقول جماعة (بينال فورام) إن "عدد المعتقلين لأسباب سياسية في فنزويلا وصل إلى نحو 700، منهم 100 تقريباً من العسكريين".