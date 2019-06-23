البرهان يشكل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة برئاسة حميدتي

ويرأس اللجنة نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضوية رئيس اللجنة السياسية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ونائب رئيس اللجنة السياسية الفريق ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا واللواء ركن أسامة العوض محمدين.
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