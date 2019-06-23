الطيران المدني السعودي تعلن استئناف رحلاتها في مطار أبها

الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقف سيارات بالمطار مساء اليوم الأحد.



كانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد شنت هجوما ً إرهابيا اليوم على مطار أبها، مما أسفر عن وفاة مواطن سوري و إصابة 8 أشخاص آخرين.

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن عودة الملاحة في مطار أبها واستئناف الرحلات، بعد