الطيران المدني السعودي تعلن استئناف رحلاتها في مطار أبها

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن عودة الملاحة في مطار أبها واستئناف الرحلات، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقف سيارات بالمطار مساء اليوم الأحد.
كانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد شنت هجوما ً إرهابيا اليوم على مطار أبها، مما أسفر عن وفاة مواطن سوري وإصابة 8 أشخاص آخرين.
كانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد شنت هجوما ً إرهابيا اليوم على مطار أبها، مما أسفر عن وفاة مواطن سوري وإصابة 8 أشخاص آخرين.
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