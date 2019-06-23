البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها السعودي

أدانت وزارة الخارجية البحرينية،



الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقف سيارات مطار أبها الدولي في السعودية اليوم الأحد.

وأشارت إلى أن المنامة تجدد موقفها الثابت والداعم للسعودية ضد كل من يحاول استهداف أمنها واستقرارها بمثل هذه الهجمات الإرهابية.

ودعت البحرين، وفقاص لما ورد عن فضائية "سكاي نيوز عربية" المجتمع الدولي للتصدي لممارسات إيران التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.