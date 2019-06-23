المجلس العسكري الانتقالي يؤكد بقاء قواته في اليمن

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، على بقاء القوات السودانية ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن لمواجهة التمدد الايراني في المنطقة .

وقال رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول طيار صلاح الدين عبد الخالق، في حوار مع صحيفة الاتحاد الاماراتية ان المجلس العسكري مع بقاء القوات السودانية في اليمن وفي السعودية إلى ان تنتهي أسباب بقائها بعودة السلطة إلى الشرعية اليمنية وإلى أن يرجع الحوثيون إلى حجمهم الطبيعي .

واضاف الفريق صلاح الدين عبد الخالق، ان :”أي وجود إيراني في جنوب البحر الأحمر مهدد للأمن القومي السوداني”، مشيرًا الى ان السودان تنظر للوجود الإيراني كمهدد لأمنها القومي بشكل مباشر .

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وتابع عبد الخالق : “لن نسمح بانسحاب قواتنا من اليمن كما لن نسمح بأي حديث عن الانسحاب بل بالعكس إذا استدعى الأمر يمكن أن نزيد تلك القوات سواء في اليمن أو السعودية “.

وشدد عبد الخالق على ان القضية بالنسبة للسودان هي قضية أمن قومي ولا نقبل فيها أي النقاش .

وفي وقت سابق، قال الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري أن السودان لديه أكبر قوة في التحالف الذي تقوده الرياض باليمن حيث يبلغ قوامها ثلاثين ألف جندي.