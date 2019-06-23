بشرى سارة لعشاق مسلسل "صراع العروش"

أعلنت شبكة "إتش بي أو" الأمريكية، المنتجة لمسلسل "Game of Thrones" "صراع العروش" بدء إنتاجها لمسلسل مكمل لأحداثه.
وستدور أحداث المسلسل الجديد، قبل ألف عام من أحداث مسلسل "صراع العروش".
ويروي المسلسل أحداث الممالك السبعة قبل 5000 عام من وقوع الصراع بين العائلات، والذي انتهى بوقوع الكثيرين من الضحايا، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وبدأ تصوير المسلسل بالفعل في أيرلندا الشمالية، باستوديوهات "بلفاست" في الأسبوع الماضي، وهي التي تم تصوير أحداث المواسم الثمانية للمسلسل الأصلي بها.
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