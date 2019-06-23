أصابع الكنافة بالقشطة.. طريقة التحضير

مقادير أصابع الكنافة بالقشطة

- للقطر :

سكر : 2 كوب

الماء : ثلثان الكوب

عصير الليمون : 2 ملعقة صغيرة

- الكنافة : 1 كيلو

- السمنة : كوب وربع (مذابة)

- القشطة : كوب وربع

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- فستق حلبي : حسب الرغبة (مبشور / للتزيين)

طريقة تحضير أصابع الكنافة بالقشطة

1. لتحضير القطر: ذوبي السكر مع الماء في قدر على نار متوسطة حتى يغلي الماء، ثم خففي النار واتركيه يغلي مدة دقيقتين، وأضيفي عصير الليمون مع التحريك، ثم أطفئي النار واتركيه جانباً.

2. لتحضير أصابع الكنافة: خذي قطعة من عجينة الكنافة وافرديها بشكل طولي، ثم خذي قطعة أخرى أصغر من الأولى وضعيها بالعرض على بداية القطعة الكبيرة.

3. ضعي ملعقة صغيرة من القشطة في الوسط، ولفي أطراف عجينة الكنافة بشكل أسطواني.

4. انقلي أصابع الكنافة لصينية الفرن، وكرري العملية السابقة حتى تنتهي الكمية.

5. اتركي أصابع الكنافة المحشوة مدة 60 دقيقة بدرجة حرارة الغرفة، ثم صبي السمنة المذابة، وأدخلي الصينية للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 220 مدة تتراوح ما بين 20 – 25 دقيقة، مع الحرص على تدوير الصينية من حين لآخر.

6. صبي القطر البارد على أصابع الكنافة، وزيني بالفستق الحلبي المبشور، وقدميها.