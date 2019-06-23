هواوي تُعلن عن الهواتف التي ستدعم تحديث "أندرويد كيو"

تستعد شركة هواوي الصينية لإجراء لإطلاق نظام لتشغيل الجديد "أندرويد كيو"، وسيتم إطلاقه خريف هذا العام، وفق ما ذكر موقع "techradar". وإليكم هواتف "هواوي" التي سيتم تحديثها بنظام تشغيل ""أندرويد كيو"، كالتالي: "بي 30"، "بي 30 برو"، "ميت 20"، "ميت 20 برو"، "بورش ديزاين ميت 20 آر إس"، "بي 30 لايت"، "بي سمارت 2019"، "بي سمارت بلس 2019"، "بي سمارت زد"، "ميت 20 إكس"، "بي 20"، "بي 20 برو"، "ميت 10 برو"، "بورش ديزاين ميت 10"، "ميت 10"، "هونور 20 برو"، "هونور 20 لايت".

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