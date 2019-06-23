حصل تطبيق جيميل على أندرويد على ميزة الوضع المظلم، ويمكن للمستخدمين الذين يملكون الإصدار Gmail v2019.06.09 الحصول على هذا الوضع.
وبحسب موقع GSM الهندي، تلقت العديد من تطبيقات جوجل ميزة الوضع المظلم، بما في ذلك تطبيق جوجل الرئيسي، وتطبيق Files وتطبيق جوجل درايف وكذلك جوجل كييب، فضلا عن وجود واجهة مستخدم مظلمة خاصة بهم، كما أعلنت شركة جوجل أيضا إطلاق ميزة Dynamic Emails لجميع المستخدمين وعلى كافة المنصات الشهر القادم.
أما بخصوص الوضع المظلم فى تطبيق Gmail فهو متاح فى الوقت الراهن داخل قائمة الإعدادات حيث يمكن تفعيله بشكل يدوى بداخل الإعدادات، لكن ليس من المعروف متى تحديدا قد تصبح هذه الميزة متاحة لكافة المستخدمين بشكل كامل فى النهاية.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق جيميل على أندرويد يحصل على ميزة الوضع المظلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.