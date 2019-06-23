بومبيو: مستعدون للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة.

وأعرب بومبيو في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) اليوم /الأحد/، عن ثقته في استعداد إيران للتفاوض مع بلاده.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده ستواصل جهودها لحرمان إيران من الموارد التي تستخدمها لدعم الإرهاب.

وأوضح أن زيارته لكل من السعودية والإمارات تأتي تأكيدا على التحالف الاستراتيجي الذي يجمع واشنطن بالرياض وأبو ظبي.