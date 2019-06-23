“الإيقاد” قلقه إزاء التدخل الخارجي لحل الأزمة بالسودان

أعربت هيئة تنمية دول شرق أفريقيا “إيقاد” عن قلقها إزاء ما أسمته بالتدخلات من جهات خارجية في الشأن السوداني، وانتشار المبادرات لحل الأزمة السياسية، ودعت الجهات الفاعلة الخارجية إلى دعم الوساطة التي تقوم بها الإيقاد والاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك في بيان مجلس الوزراء الصادر عقب اجتماعه يوم الأربعاء في دولة إثيوبيا.

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وطالبت الهيئة بحسب الشروق – جميع دول الأعضاء في الهيئة الحكومية المعنية بتنمية دول شرق إفريقيا، ببذل أقصى الجهود لتحقيق سلام دائم في جمهورية السودان.

وأكدت الكتلة التزامها التام بلعب دور فعال في عملية وحدة أطراف السودان من حل خلافاتهم وضمان مشاركة شاملة تعالج الأوضاع في السودان، مجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي بدعم مبادرة الإيقاد من أجل إحلال السلام في السودان .

وقرر المجلس أيضاً ضرورة التنسيق وتضافر الجهود مع المستشار الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وضمان التآزر بين الإيقاد والاتحاد الإفريقي للعمل بروح واحد لحل المشاكل الإفريقية

الخرطوم (أخبار الخليج 365)