بالفيديو : كردستان العراق تصطاد ايقونة الثورة السودانية آلاء صلاح

عبرت الناشطة آلاء صلاح التي عرفت بايقونة الثورة السودانية – عبرت عن حبها لمواطني كردستان العراق وذلك من خلال المقابلة التلفزيونية التي أجرتها معها قناة كردية حيث قالت خلال اللقاء بعد أن سألها المذيع (هل تعرفين كردستان) قالت :(كردستان العراق بعرفها وبحبها وسمعت بها والتحية لأهلنا في كردستان).

وخلال اللقاء القصير تحدثت آلاء عن مشاركتها الفاعلة في الحراك والاحتجاجات التي أطاحت بنظام المخلوع عمر البشير موضحة أنها ظلت تشارك في كل الفعاليات التي انطلقت منذ ديسمبر وحتى فترة تنفيذ اعتصام القيادة العامة بالهتافات والقصائد الثورية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)