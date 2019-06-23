اقتصادي ينصح باخضاع وقف الإنترنت لدراسة مستفيضة

التاريخ: 23-يونيو-2019
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نصح الخبير الاقتصادي بروفيسور عبدالله الرمادي الجهات المعنية بإخضاع إجراءات وقف خدمات الإنترنت التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، وسط مزاعم باستمرارها لمدة ثلاثة أشهر قادمة لدراسة مستفيضة، حفاظاً على حقوق شركات الاتصالات والمواطنين.
وأشار الرمادي، بحسب وكالة السودان للأنباء، إلى حدوث خسائر مالية فادحة تكبدتها شركات الاتصالات جراء هذه الإجراءات التي أكدت الجهات الرسمية أنها أتت لدواعٍ أمنية، موضحاً أن خدمات الأمن مقدمة على الخدمات كافة، مشيراً إلى الآثار السالبة لقطع خدمات الإنترنت على الاقتصاد السوداني.
لافتاً إلى أنها توجه ضربات قاسية لاقتصاديات البلاد، إذ تعتمد العديد من الشركات ومقدمو الخدمات على الإنترنت في مزاولة أعمالهم التجارية، مبيناً أن غياب هذه الخدمات من شأنه شل الحركة التجارية في البلاد، موضحاً أن إجراءات وقف هذه الخدمات كلفت الدولة أكثر من مليار دولار حتى الآن أو نحو 1% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.
مشيراً إلى أن توفر هذه الخدمات في أي دولة أصبح ضرورة باعتبار أنها من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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