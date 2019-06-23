القوى الوطنية : أي لقاءات غير معلنة مع السفراء “نشاط إستخباري”

أكدت تنسيقية القوى الوطنية التي تتكون من أكثر من (120) حزب وحركة موقعة على السلام، رفضها للقاءات غير المعلنة والخفية التي يقوم بها بعض قيادات الأحزاب السياسة مع السفراء الأجانب، في وقت أكدت فيه رفضها للتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي للبلاد.

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وقالت نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي والقيادية بالقوى الوطنية د. سهير صلاح في تصريح بحسب (smc) إن اللقاءات المخفية للأحزاب السياسية مع بعض السفراء الأجانب تعتبر لقاءات إستخباراتية وتجسس وغير مقبولة بإعتبار أنها تخالف الأعراف والتقاليد الإقليمية والدولية.

وفي ذات السياق كشف المهندس الطيب مصطفي القيادي بالقوى الوطنية عن إتجاه لفتح بلاغات ضد بعض قيادات قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، بسبب التحريض على التخريب ووضع المتاريس وقفل الشوارع أمام حركة المواطنين، داعياً المجلس العسكري للتعامل بحسم مع كافة الظواهر السالبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)