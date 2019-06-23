إتحاد وتسامح.. بقلم بابكر سلك

- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> كلنا ينشد دولة قانون حتي نبنيها
> بايدينا نبنيك يابلدنا صممنا لازم نبنيك
> ومثل هكذا هدف لايأتي الا اذا توفرت له البيئة الصالحة
> ولاتتوفر البيئة الصالحة لدولة القانون الا اذا نجحت الثورة ووصلت لهدفها الذي تنشده كل الالسنة الثورية وتحمله القلوب المحبة للوطن حد الثمالة
> ولن يتأتي ذلك الا اذا اتحدنا وتوحدنا حول مبتغانا وبقوة
> نترك همومنا لنحمل هم الوطن وبس
> نترك مصالحنا مقتنعون بان صالح الوطن فوق كل المصالح .. اي خلاف سيشق الصفوف
> ويفشل اعظم ثورة سطرها التاريخ العالمي علي صفحاته
> ثورة شعارها السلمية برغم قسوة الضد
> ثورة مبدعة في كل شئ
> في شعاراتها .. في اخلاقها
> في هتافاتها .. هتفن هتفن هتفنا
> ولما التاتشر يجينا قششن قششا
> والطلقة تضرب وللن وللن
> والنيل يجري جرين جريا
> نتمسك بالسلمية رغم الوحشية
> ولن تفوتنا ابداعات الرسامين و الخطاطين والتشكيليين
> وروح التكافل والمساواة والمحبة
> ثورة التحفنا فيها ارض الاعتصام
> وتدثرنا فيها بعلم الوطن
> يقينا شر الهجير
> وبرد الليل
> ويكفنا لما الطلقة الغاشمة تجينا وللن وللي
> وما اشرف الكفن لما يكون علم الوطن
> يبقي ثورة زي دي حرام تفشل للخلاف بيننا وبين الثورة المضادة التي يمتطي صهوة جوادها الخايب الارزقية والمطبلاتية الذين باعوا الضمير قبل ان يبيعوا الوطن وحرام تفشل بسبب الاختلاف بيننا
> تبقي قوة ثورتنا في وحدتنا
> ايها الناس
> ليس الهدف نجاح الثورة فحسب
> ولكن الهدف الاسمي هو بناء الوطن والتنمية
> ولن نبني الوطن اذا تملكتنا روح الانتقام
> حا نبنيهو البنحلم بيهو يوماتي
> اذا هيأنا للبناء البيئة الصالحة
> وبيئة البناء الصالحة هي التسامح
> نجعله شعارا لمرحلة مابعد نجاح الثورة
> علي الاقل بشبة السلمية شعار الثورة الشبابية
> فرواندا التي تعاني من اعتراك القبيلتين المكونتين للمجتمع الرواندي
> وصلوا مرحلة الابادة الجماعية والمذابح الشرسة
> فعاشوا فقرا وتخلف
> لان كل الجهد كان يهدر في الانتقام والتخطيط له
> وحينما رفعت رواندا التسامح شعارا لها
> هاهي تفوقنا جمالا وبهاءا واقتصادا بمئات السنوات الضوئية
> يبقي تعالوا نستصحب التسامح في مرحلة البناء
> ايها الناس
> الدعوة للتسامح لاتعني باي حال الغفران المطلق
> ولكنها تعني تنظيف القلوب من روح الانتقام مع تقديم كل من سرق مال الشعب لمحاكمة عادلة قوامها الدلائل والبراهين
> وكذلك كل من قتل او شارك في القتل او سكت عليه
> فالتسامح لايعني السكوت عن الجرائم المسكوت عنها
> ولكنه يعني ان كل شاة معلقة من عرقوبها
> ولكنه يسقط الصغائر والضغائن والاحقاد
> دايرين نبنيهو البنحلم بيهو يوماتي
> تلتين سنة بنحلم
> خلونا نعيش الحلم واقع
> ونشوف السودان كبرن كبرا
> يبقي السماح يا اهل السماح
> غير رواندا
> شوفوا اثيوبيا
> يحكمها رئيس مسلم من الاقلية
> ولكنه التسامح هو الذي جعلهم يقبلون به بمنتهي المحبة
> ونحنا لو مشينا بطريقتنا دي
> صدقوني حانبقي ستات شاي في اديس يوما ما
> ايها الناس
> ده شنو العملو رمرم في محمد الشيخ ده؟
> الرأي عندي ان يأخذ القانون مجراه
> طالما اختار رمرم الطريق
> يمكن ان يخرج ود الشيخ بكفالة شيك معتمد
> ويأخذ القانون مجراه
> فجريمة الصك المرتد
> تقبل النقاش حول المقابل بكل اريحية
> ولا اعتقد ان قضية دفاع ود الشيخ ستفتقر لشهود من امثال عصام الحاج وعبد الصمد
> المسألة مسألة حسابات
> وهنا لامكان للتسامح
> لان الطرق قد اختلفت
> ومقامات الناس قد انتهكت
> المهم
> السفير حازم كدأبه يحفز شباب المريخ بمناسبة الانتصار علي شباب الهلال
> مليون لكل لاعب وزي رياضي كامل شامل حتي الحذاء
> لا نقل شكرا لحازم لاننا نتمني انو يوم شكرو مايجي
> ولانه ابن الكيان البار
> فقط لو اعتمدت لينا شيك باربعة مليار باسم وكيل نيابة الخرطوم شرق كفالة للريس
> عشان نبدأ شغلنا بمزاااج
> وصدقني شيكك زاتو في الآخر حاتشيلو
> دولة قانون يامان
> ايها الناس
> ان تنصروا الله ينصركم
> اها
> نجي لي شمارات والي الخرتوم
> كان شفت ياوالينا
> زمان اهلنا قالوا لينا
> الحق سينتصر حتما ياوالينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال التسامح تسامي علي الجراح لاجل قيمة غالية علينا
والي لقاء
سلك
كانت هذه تفاصيل خبر إتحاد وتسامح.. بقلم بابكر سلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.