إتحاد وتسامح.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> كلنا ينشد دولة قانون حتي نبنيها

> بايدينا نبنيك يابلدنا صممنا لازم نبنيك

> ومثل هكذا هدف لايأتي الا اذا توفرت له البيئة الصالحة

> ولاتتوفر البيئة الصالحة لدولة القانون الا اذا نجحت الثورة ووصلت لهدفها الذي تنشده كل الالسنة الثورية وتحمله القلوب المحبة للوطن حد الثمالة

> ولن يتأتي ذلك الا اذا اتحدنا وتوحدنا حول مبتغانا وبقوة

> نترك همومنا لنحمل هم الوطن وبس

> نترك مصالحنا مقتنعون بان صالح الوطن فوق كل المصالح .. اي خلاف سيشق الصفوف

> ويفشل اعظم ثورة سطرها التاريخ العالمي علي صفحاته

> ثورة شعارها السلمية برغم قسوة الضد

> ثورة مبدعة في كل شئ

> في شعاراتها .. في اخلاقها

> في هتافاتها .. هتفن هتفن هتفنا

> ولما التاتشر يجينا قششن قششا

> والطلقة تضرب وللن وللن

> والنيل يجري جرين جريا

> نتمسك بالسلمية رغم الوحشية

> ولن تفوتنا ابداعات الرسامين و الخطاطين والتشكيليين

> وروح التكافل والمساواة والمحبة

> ثورة التحفنا فيها ارض الاعتصام

> وتدثرنا فيها بعلم الوطن

> يقينا شر الهجير

> وبرد الليل

> ويكفنا لما الطلقة الغاشمة تجينا وللن وللي

> وما اشرف الكفن لما يكون علم الوطن

> يبقي ثورة زي دي حرام تفشل للخلاف بيننا وبين الثورة المضادة التي يمتطي صهوة جوادها الخايب الارزقية والمطبلاتية الذين باعوا الضمير قبل ان يبيعوا الوطن وحرام تفشل بسبب الاختلاف بيننا

> تبقي قوة ثورتنا في وحدتنا

> ايها الناس

> ليس الهدف نجاح الثورة فحسب

> ولكن الهدف الاسمي هو بناء الوطن والتنمية

> ولن نبني الوطن اذا تملكتنا روح الانتقام

> حا نبنيهو البنحلم بيهو يوماتي

> اذا هيأنا للبناء البيئة الصالحة

> وبيئة البناء الصالحة هي التسامح

> نجعله شعارا لمرحلة مابعد نجاح الثورة

> علي الاقل بشبة السلمية شعار الثورة الشبابية

> فرواندا التي تعاني من اعتراك القبيلتين المكونتين للمجتمع الرواندي

> وصلوا مرحلة الابادة الجماعية والمذابح الشرسة

> فعاشوا فقرا وتخلف

> لان كل الجهد كان يهدر في الانتقام والتخطيط له

> وحينما رفعت رواندا التسامح شعارا لها

> هاهي تفوقنا جمالا وبهاءا واقتصادا بمئات السنوات الضوئية

> يبقي تعالوا نستصحب التسامح في مرحلة البناء

> ايها الناس

> الدعوة للتسامح لاتعني باي حال الغفران المطلق

> ولكنها تعني تنظيف القلوب من روح الانتقام مع تقديم كل من سرق مال الشعب لمحاكمة عادلة قوامها الدلائل والبراهين

> وكذلك كل من قتل او شارك في القتل او سكت عليه

> فالتسامح لايعني السكوت عن الجرائم المسكوت عنها

> ولكنه يعني ان كل شاة معلقة من عرقوبها

> ولكنه يسقط الصغائر والضغائن والاحقاد

> دايرين نبنيهو البنحلم بيهو يوماتي

> تلتين سنة بنحلم

> خلونا نعيش الحلم واقع

> ونشوف السودان كبرن كبرا

> يبقي السماح يا اهل السماح

> غير رواندا

> شوفوا اثيوبيا

> يحكمها رئيس مسلم من الاقلية

> ولكنه التسامح هو الذي جعلهم يقبلون به بمنتهي المحبة

> ونحنا لو مشينا بطريقتنا دي

> صدقوني حانبقي ستات شاي في اديس يوما ما

> ايها الناس

> ده شنو العملو رمرم في محمد الشيخ ده؟

> الرأي عندي ان يأخذ القانون مجراه

> طالما اختار رمرم الطريق

> يمكن ان يخرج ود الشيخ بكفالة شيك معتمد

> ويأخذ القانون مجراه

> فجريمة الصك المرتد

> تقبل النقاش حول المقابل بكل اريحية

> ولا اعتقد ان قضية دفاع ود الشيخ ستفتقر لشهود من امثال عصام الحاج وعبد الصمد

> المسألة مسألة حسابات

> وهنا لامكان للتسامح

> لان الطرق قد اختلفت

> ومقامات الناس قد انتهكت

> المهم

> السفير حازم كدأبه يحفز شباب المريخ بمناسبة الانتصار علي شباب الهلال

> مليون لكل لاعب وزي رياضي كامل شامل حتي الحذاء

> لا نقل شكرا لحازم لاننا نتمني انو يوم شكرو مايجي

> ولانه ابن الكيان البار

> فقط لو اعتمدت لينا شيك باربعة مليار باسم وكيل نيابة الخرطوم شرق كفالة للريس

> عشان نبدأ شغلنا بمزاااج

> وصدقني شيكك زاتو في الآخر حاتشيلو

> دولة قانون يامان

> ايها الناس

> ان تنصروا الله ينصركم

> اها

> نجي لي شمارات والي الخرتوم

> كان شفت ياوالينا

> زمان اهلنا قالوا لينا

> الحق سينتصر حتما ياوالينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال التسامح تسامي علي الجراح لاجل قيمة غالية علينا

والي لقاء

سلك