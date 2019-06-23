ولهذا كرهوه !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*لأنه كان كذاباً..
*وبلغ كذبه حداً تعذَّر معه التمييز بين ما هو صادق من حديثه…وما هو كاذب..
*وكان يصر على الكذب هذا حتى آخر لحظة من حكمه..
*حتى وإن كان كذباً لا داعي له…ولا ضرورة ؛ ولا يجلب نفعاً…ولا يدرأ ضرراً..
*وكمثال على ذلك كذبته المضحكة قبل سقوطه بأيام..
*وذلك حين قال بالنص (ح أحكي ليكم قصة حصلت لي ؛ حكاها لي واحد)..
*ومن قبل ذلك كذبة تركه رئاسة المؤتمر الوطني..
*ثم عودته إليه – رئيساً- بعد أيام فقط…بدلالة ترؤسه اجتماع مكتبه القيادي..
*وفي الدين – الذي قال إنه يحكمنا به – أن المؤمن لا يكذب أبداً..
*أما إن كان حاكماً فهو من الذين اختصهم الله بكره أكبر..
*وما ذاك إلا لأنه – كحاكم بأمره – لا شيء يضطره إلى الكذب ؛ كبقية الناس..
*وكرهوه لأنه كان ناقضاً للعهود والمواثيق..
*ويكفي ما قاله – بهذا الشأن – كبير الجماعة التي ينتمي إليها نفسه ؛ الترابي..
*قال (إنهم لا عهد لهم ؛ وإذا أبرموا اتفاقاً نقضوه)..
*ومن أوائل شواهد نقضه للعهود ما فعله مع قائد محاولة انقلاب رمضان ؛ الكدرو..
*فقد أعطاه وعداً لم يصمد حتى لساعات..
*ولم أقل : حتى لأيام…أيام العيد ؛ إذ تم إعدامه – ورفاقه – ليلة الوقفة رمياً بالرصاص..
*وحكاية الرصاص هذه تقودنا إلى سبب ثالث لكرهه..
*فقد كرهوه جراء استسهال قتل شعبه بالرصاص الحي ؛ لأكثر من ربع قرن..
*قتلهم في دارفور…وفي كجبار…وفي العيلفون…وفي بورتسودان..
*ثم في تظاهرات سبتمبر ؛ حيث قتل مئتين خلال يومين فقط..
*فهو كان يقتل مواطنيه بالسهولة نفسها التي يكذب بها…وينقض العهود والمواثيق..
*رغم إن الدين الذي يرفع شعاراته يحرم القتل هذا..
*أي قتل النفس ؛ وكأنه لا يتلو آيات تحريمه في القرآن الذي سمى نفسه (خادمه)..
*وكأنه لا يسمع بالحديث النبوي الذي يرتعب له أي مسلم..
*حديث أن المؤمن لا يزال في فسحة من أمر دينه ما لم يسفك دماً حراماً..
*وعشية الإطاحة به كان ينوي قتل المعتصمين بالرصاص..
*فهو لا حلول عنده لمشاكل أمته -والتي يتسبب فيها هو – سوى قتلهم بالرصاص..
*فقط الحل الأمني…ولا حل غيره في رأسه (الفارغ)..
*ومن أجل ذلك – وغيره – كره الناس البشير ؛ وانفجروا(كرهاً) بعد ثلاثين سنة..
*وكان هتافهم – بادئ الأمر- مصوباً نحوه وحده (تسقط بس)..
*ولا طاقة لهم- من ثم- بتحمل عهد سياسي جديد يعيد إنتاج صفاته هذه نفسها..
*صفات الكذب…والقتل…ونقض العهود والمواثيق..
*فهي التي بسببها كرهوه ؛ ودفعهم كرههم هذا إلى بذل الروح في سبيل إزاحته..
*وسيكرهون كل من (يشبهه) ؛ ولن يصبروا عليه ثلاثين يوماً..
*من بعد (ثلاثين) عاماً !!.
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