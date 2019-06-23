ولهذا كرهوه !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*لأنه كان كذاباً..

*وبلغ كذبه حداً تعذَّر معه التمييز بين ما هو صادق من حديثه…وما هو كاذب..

*وكان يصر على الكذب هذا حتى آخر لحظة من حكمه..

*حتى وإن كان كذباً لا داعي له…ولا ضرورة ؛ ولا يجلب نفعاً…ولا يدرأ ضرراً..

*وكمثال على ذلك كذبته المضحكة قبل سقوطه بأيام..

*وذلك حين قال بالنص (ح أحكي ليكم قصة حصلت لي ؛ حكاها لي واحد)..

*ومن قبل ذلك كذبة تركه رئاسة المؤتمر الوطني..

*ثم عودته إليه – رئيساً- بعد أيام فقط…بدلالة ترؤسه اجتماع مكتبه القيادي..

*وفي الدين – الذي قال إنه يحكمنا به – أن المؤمن لا يكذب أبداً..

*أما إن كان حاكماً فهو من الذين اختصهم الله بكره أكبر..

*وما ذاك إلا لأنه – كحاكم بأمره – لا شيء يضطره إلى الكذب ؛ كبقية الناس..

*وكرهوه لأنه كان ناقضاً للعهود والمواثيق..

*ويكفي ما قاله – بهذا الشأن – كبير الجماعة التي ينتمي إليها نفسه ؛ الترابي..

*قال (إنهم لا عهد لهم ؛ وإذا أبرموا اتفاقاً نقضوه)..

*ومن أوائل شواهد نقضه للعهود ما فعله مع قائد محاولة انقلاب رمضان ؛ الكدرو..

*فقد أعطاه وعداً لم يصمد حتى لساعات..

*ولم أقل : حتى لأيام…أيام العيد ؛ إذ تم إعدامه – ورفاقه – ليلة الوقفة رمياً بالرصاص..

*وحكاية الرصاص هذه تقودنا إلى سبب ثالث لكرهه..

*فقد كرهوه جراء استسهال قتل شعبه بالرصاص الحي ؛ لأكثر من ربع قرن..

*قتلهم في دارفور…وفي كجبار…وفي العيلفون…وفي بورتسودان..

*ثم في تظاهرات سبتمبر ؛ حيث قتل مئتين خلال يومين فقط..

*فهو كان يقتل مواطنيه بالسهولة نفسها التي يكذب بها…وينقض العهود والمواثيق..

*رغم إن الدين الذي يرفع شعاراته يحرم القتل هذا..

*أي قتل النفس ؛ وكأنه لا يتلو آيات تحريمه في القرآن الذي سمى نفسه (خادمه)..

*وكأنه لا يسمع بالحديث النبوي الذي يرتعب له أي مسلم..

*حديث أن المؤمن لا يزال في فسحة من أمر دينه ما لم يسفك دماً حراماً..

*وعشية الإطاحة به كان ينوي قتل المعتصمين بالرصاص..

*فهو لا حلول عنده لمشاكل أمته -والتي يتسبب فيها هو – سوى قتلهم بالرصاص..

*فقط الحل الأمني…ولا حل غيره في رأسه (الفارغ)..

*ومن أجل ذلك – وغيره – كره الناس البشير ؛ وانفجروا(كرهاً) بعد ثلاثين سنة..

*وكان هتافهم – بادئ الأمر- مصوباً نحوه وحده (تسقط بس)..

*ولا طاقة لهم- من ثم- بتحمل عهد سياسي جديد يعيد إنتاج صفاته هذه نفسها..

*صفات الكذب…والقتل…ونقض العهود والمواثيق..

*فهي التي بسببها كرهوه ؛ ودفعهم كرههم هذا إلى بذل الروح في سبيل إزاحته..

*وسيكرهون كل من (يشبهه) ؛ ولن يصبروا عليه ثلاثين يوماً..

*من بعد (ثلاثين) عاماً !!.