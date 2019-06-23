قوى التغيير توافق بشكل نهائي على المقترح الإثيوبي للمرحلة الانتقالية

أعلنت قوى الحرية والتغيير اليوم الأحد ، موافقتها على اقتراح الوسيط الإثيوبي إنشاء هيئة ذات غالبية مدنية تدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وسط نزاع مستمر بين المحتجّين والمجلس العسكري الحاكم.
ووفقًا لوكالة فرانس قال القيادي في الحركة الاحتجاجية بابكر فيصل في تصريح مقتضب للصحافيين “نعتقد أنّ موافقتنا على المقترح بمثابة خطوة كبيرة لتحقيق أهداف الثورة، وهي الحرية والعدل والسلام”.
وتابع أنّها خطوة “ستضع البلاد على المسار الصحيح لإطلاق المرحلة الانتقالية التي ستقود إلى ديموقراطية مستدامة”.
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