بيان اجتماع الرباعية يدعو إيران إلى وقف أي عمل يهدد استقرار المنطقة

عبرت اللجنة الرباعية المشتركة، بين السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا، في بيان لها اليوم الأحد عن قلقها من سلوك إيران المزعزع في المنطقة. ودعت اللجنة الرباعية، ةفقاً لما ورد عن فضائية "سكاي نيوز عربية" إيران إلى وقف أي عمل يهدد استقرار المنطقة وإيجاد حلول دبلوماسية لخفض حدة التوتر. وعبرت اللجنة عن قلقها من تعليق برنامج الغذاء لعمله في صنعاء بسبب سطوة الحوثي، مطالباً برفع جميع القيود التي تمنع وصول المساعدات لليمنيين.

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