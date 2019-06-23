صفعة قوية لحزب أردوغان.. مرشحه يقر بالهزيمة في انتخابات اسطنبول

أقر مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بن علي يلدريم مساء اليوم الأحد بهزيمته في انتخابات بلدية اسطنبول المعادة.
وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها وكالة الأناضول الرسمية للانباء حصول مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على نسبة 53.69% من الأصوات مقابل 45.4% ليلدريم، بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مرشح الحزب الحاكم هنأ مرشح المعارضة إمام أوغلو، كما عبر عن أمله في أن يخدم المدينة جيداً.
وتعد هذه النتائج صفعة قوية للرئيس رجب طيب أردوغان الذي ضغط على اللجنة العليا للانتخابات من أجل إعادة الاقتراع في المدينة التي كانت خزاناً انتخابياً للحزب الحاكم بعد خسارة مرشحه.
ويذكر أن اللجنة العليا للانتخابات التركية، ألغت في 6 مايو الماضي، نتائج رئاسة بلدية اسطنبول في انتخابات جرت نهاية مارس، وقررت إعادة إجرائها اليوم.
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