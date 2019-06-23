المجلس العسكري: نتمسك بالتوافق والحوار لحل المشكلة القائمة

أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي، أن المجلس كان ينتظر مبادرة موحدة من الوسيطين الإثيوبي والإفريقي.
وقال كباشي، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأحد، رددنا على شروط قوى الحرية والتغيير التي نقلها الوسيط الأثيوبي.
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