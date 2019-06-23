ماذا قال المهدي عن انقلاب المخلوع على حكومته الديمقراطية 1989؟!

وكشف المهدي بحسب صحيفة السوداني عن تعرضه للاعتقال في ذلك اليوم، وترحيله إلى سجن كوبر، ولفت إلى تعرضه لعمليات استفزاز وترهيب من قبل 3 أشخاص أحدهم يرتدي زياً عسكرياً ونقلوه بواسطة سيارة إلى منزل صغير وأقاموا عليه محاكمة ميدانية، كاشفاً عن أنهم نصبوا أمامه كاميرا فيديو وطلبوا منه أن يقول إن الديمقراطية فشلت، لينقذ نفسه، غلا أنه رفض وقال لهم إن الديمقراطية لم تفشل بل أجهضت، وأضاف: “أجهضها المتأمرون عليها”، مشيراً إلى أنهم أوقفوا التحقيق وأعادوه إلى سجن كوبر وهم يرددون قولهم: (نوديهو ياتو دروة)، إلى أن أقحموه في زنزانته بسجن كوبر.
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