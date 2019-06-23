المجلس العسكري يقرر تخصيص مواقع يوناميد لصالح مجتمعات دارفور

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، القرار رقم 202 للعام 2019م بإلغاء القرار رقم 102 بشأن استخدام المواقع التي تنسحب منها اليوناميد في ولايات دارفورالمختلفة.
كما أصدر القرار رقم 203، بحسب وكالة أنباء السودان، بتخصيص هذه المواقع لحكومات ولايات دارفور لاستخدامها في خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى لصالح المجتمعات المحلية في دارفور.
ويأتي القراران في إطار التزام السودان بما تم الاتفاق عليه مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدعم عملية الانتقال من حفظ السلام لبناء السلام وإعادة الإعمار في دارفور.
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