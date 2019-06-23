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حركة تحرير السودان تعلن تأييدها ومساندتها للحكومة المقبلة

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 23-يونيو-2019

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حركة تحرير السودان تعلن تأييدها ومساندتها للحكومة المقبلة

اعلنت حركة تحرير السودان الثورة الثانية عن تايييدها للمجلس العسكرى الانتقالي فى وقت طالبت فيه بالاستعجال فى تشكيل الحكومة الجديدة .

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وقال محمد إدريس القيادى بالحركة بحسب (smc) ان قوى الحرية والتغيير فشلت فى تقديم خطاب يشمل الجميع مطالبا القوى السياسية بعدم اقصاء احد من التفاوض لان ذلك يعيق العملية السياسية.

واكد إدريس دعم حركته ومساندتهم للحكومة التى سيتم تشكيلها بالتوافق والتراصى بين جميع الاطراف لافتا الى ان اسلوب العنف والتصعيد من شانه ان يدخل البلاد فى مزيد من الازمات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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