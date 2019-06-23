تفاصيل مبادرة تجمع شباب الثورة للحكومة الإنتقالية

تقدم تجمع شباب الثورة الميداني بمبادرة لإدارة المرحلة الإنتقالية وفقاً لرؤية تقوم على حكم مدني يستند على وثيقة دستورية متراضياً عليها .

وترتكز هذه المبادرة التي قدمها رئيس التجمع حسام الدين هيثم محمد في منبر (سونا) اليوم الأحد على عدة محاور أهمها تكوين حكومة مدنية وفقاً لنظام برلماني يتكون من مجلس وزراء “تكنوقراط” مستقلين ومجلس تشريعي تشارك فيه قوى الحرية والتغيير وبقية القوى السياسية عبر وثيقة دستورية تتراضى عليها القوى السياسية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني كما دعت المبادرة إلى وقف إطلاق النار في كافة جبهات القتال .

وقال حسام إن المبادرة تشير إلى أهمية ضبط السعر الجمركي وفرض رقابة على مواصلات النقل ومراجعة الاستثمارات الموجودة في البلاد وعمل غرفة تعنى بالرقابة على الأسواق والشركات ومنع احتكار السلع وضبط أسعارها .

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كما دعت المبادرة إلى هيكلة عدد من المرافق الحكومية ومنع حمل السلاح داخل ولاية الخرطوم والولايات الأخرى والاهتمام بالتكنولوجيا والأنظمة الالكترونية ومحاسبة المتورطين في النظام السابق بآلية تسمى العدالة الانتقالية .

فضلاً عن أهمية تحسين العلاقات الخارجية من خلال إحداث علاقات دولية جديدة وعدم إحداث عداوة مع أي دولة وعدم استغلال الدين في تحقيق أغراض سياسية والإهتمام بدور العلم والمرافق الدينية والمساجد ومحاسبة المتورطين في عملية فض الاعتصام ورد حق الشهيد وممتلكات الثوار .

ونادت المطالبة بضرورة الإسراع في تكوين الحكومة الانتقالية واقترحت لها مدة سنتين أو ثلاث وتهيئة ونظافة البلاد من بقايا النظام السابق توطئة لقيام انتخابات حرة ونزيهة وأن يكون تمثيل الشباب في المجلس التشريعي 60%.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)