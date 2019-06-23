بالفيديو : السودانيون يكتسحون الانترنت بدون انترنت وأحرار العالم يرددون معهم (أنا الثورة السودانية)

أعلن عشرات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الجنسيات العالمية من مختلف القارات – أعلنوا تفاعلهم مع الثورة السودانية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير وذلك من خلال ظهورهم في فيديو على يوتيوب عبروا من خلاله تضامنهم مع الثوار.

هذا وكانت الشخصيات العالمية من النساء والرجال من الشباب في مختلف القارات قد رددوا عبارة واحدة بمختلف أغانيهم العالمية وهي عبارة (أنا الثورة السودانية) من خلال المقطع الذي تمت عنونته بعبارة (السودانيون يكتسحون الانترنت، بدون انترنت والأحرار يتفاعلون) الذي أنتشر بصورة مكثفة على مواقع التواصل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)