بائعة شاي تروي تفاصيل الاعتداء عليها من قبل زميلتها

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كشفت بائعة شاي تفاصيل تعرضها للاعتداء ضرباً وخدشها من قبل زميلتها إثر نقاش دار بينهما بسبب اتهام المتهمة لها بأكلها (التسالي) أمام محل عملها بالخرطوم، وقالت الشاكية عند مثولها بمحكمة جنايات الخرطوم شمال، إنه في يوم الحادث فور حضورها إلى محل عملها بموقف الإستاد بالخرطوم، وجدت المتهمة التي بدأت تتهمها بأخذ الزبائن منها، مضيفة أنه بعد فترة قصيرة حضرت المتهمة واتهمتها بأكل (التسالي) أمام محل عملها، بالإضافة إلى توجيه الإساءات لها، إلا أن الشاكية أوضحت لها أن آخرين هم من قاموا بذلك، وأثناء نقاشهما قامت المتهمة بدفرها، وقامت الشاكية بدورها بدفر المتهمة مما أدى إلى وقوع شجار بينهما، وتدخل الحاضرون وقاموا بفض الشجار، وعادت كل من الشاكية والمتهمة إلى عملهما.

وذكرت الشاكية بحسب صحيفة آخر لحظة أنها خرجت من محلها قاصدة إحضار مياه شرب لها، إلا أن المتهمة لحقت بها وقامت بخدشها في وجهها مما تسبب في إصابتها، وتم إسعافها إلى المستشفى بموجب أورنيك (8) جنائي، وبعد تلقي الشاكية للعلاج، دونت بلاغاً بقسم شرطة الخرطوم شمال تحت نص المادة (139) من القانون الجنائي المتعلق بالأذى الجسيم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)