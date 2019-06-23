تأجيل الدراسة بالخرطوم حتى السابع من يوليو

التاريخ: 23-يونيو-2019 فى : أخبار 101 مشاهدة Advertisements أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم تأجيل الدراسة بجميع المراحل حتى تاريخ 7-7-2019م. وقال المدير العام للوزارة عبد الله محمد نصر في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن التأجيل جاء لتمكين أولياء الأمور من شراء مستلزمات أبنائهم الطلاب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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