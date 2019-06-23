قرار بتخصيص مواقع يوناميد لصالح مجتمعات دارفور

أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي اليوم الأحد القرار رقم 202 للعام 2019م بإلغاء القرار رقم 102 بشأن استخدام المواقع التي تنسحب منها اليوناميد في ولايات دارفور المختلفة.

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كما أصدر القرار رقم 203 بتخصيص هذه المواقع لحكومات ولايات دارفور لاستخدامها في خدمات الصحة و التعليم و الخدمات الاجتماعية الأخرى لصالح المجتمعات المحلية في دارفور.

و يأتي القراران بحسب سونا – في إطار التزام السودان بما تم الاتفاق عليه مع الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي لدعم عملية الانتقال من حفظ السلام لبناء السلام و إعادة الإعمار في دارفور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)