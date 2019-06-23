المجلس العسكري يطلب دمج المبادرة الإثيوبية والإفريقية

التاريخ: 23-يونيو-2019
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قالت مصادر إن المجلس العسكري أبلغ الوسيط الإثيوبي تحفظه على المبادرة الاخيرة التى أعلنت قوى الحرية والتغيير الموافقة على كامل بنودها بالإجماع، وأوضح أنه تلقى مُبادرة أيضاً من الاتحاد الأفريقي ودعا لتوحيد المبادرة الإثيوبية والأخرى المقدمة من الاتحاد الافريقي في وثيقة واحدة لتوحيد الجهود.
وبحسب مصادر “قناة العربية” اليوم “الأحد” أن الوسيط الإثيوبي أبلغ المجلس العسكري السوداني أن قوى الحرية والتغيير قبلت بمقترح الوساطة بصورة كاملة.
ووفق المصادر فإن المجلس العسكري الانتقالي السوداني طلب من الوسيط الإثيوبي دمج المبادرتين الإفريقية والإثيوبية وتقديمها في مسودة واحدة تحت المظلة الإفريقية.
وأضافت المصادر أن المجلس العسكري أبدى تحفظاً، لكن التحفظ غير مرتبط بتفاصيل التفاوض.
وأمس السبت أعلنت قوى الحرية والتغيير أنها تسلمت الخميس، مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي ووافقت على جميع النقاط بالإجماع.
وأشار القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير عمر الدقير إلى أن أغلب القيادات قبلت المبادرة، وأن الإعلان سيكون الأحد للبدء في تنفيذها على الأرض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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