بالفيديو : كوبا أمريكا .. البرازيل تسحق بيرو بخماسية وتتأهل لدور الثمانية

التاريخ: 23-يونيو-2019 فى : رياضة 6 مشاهدة تأهل المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم لربع نهائي كوبا أمريكا عقب فوزه على نظيره البيروفي بخماسية نظيفة في الجولة الختامية للمجموعة الأولى. وكان شوط اللقاء الأول قد انتهى بتقدم البرازيل بثلاثية نظيفة، حيثافتتح كاسيميرو النتيجة للبرازيل في الدقيقة 12 قبل أن يضيف روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 19. Advertisements وبحسب موقع هاي كورة اختتم إيفرتون سوسا أهداف الشوط الأول بهدف رائع في الدقيقة 32. في الشوط الثاني اضاف المخضرم داني الفيس الهدف الرابع للسيليساو في الدقيقة 53 قبل أن يحرز ويليان الهدف الخامس في الدقيقة 90 وينتهي اللقاء بتلك النتيجة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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