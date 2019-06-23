استقرار أسعار الذهب بأسواق الخرطوم

سجل سعر جرام الذهب اليوم استقراراً ملحوظاً (تركي وكويتي وبحريني وسعودي)، حيث استقر سعر الشراء لعيار 21 جراماً على 2200 جنيه، فيما استقر سعر البيع على 2800 جنيه للجرام. وتوقع أحمد عبد لله صاحب مجوهرات بالخرطوم في تصريح بحسب (سونا) عودة الأسعار لطبيعتها نسبة للاستقرار الاقتصادي وانفراج أزمة السيولة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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