وزير جنوبي يتوقع نشوب حرب أهلية في السودان

التاريخ: 23-يونيو-2019
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توقع وزير الشئون الإنسانية وإدارة الكوارث الاتحادي بحكومة دولة جنوب السودان حسين مار نوط وقوع السودان الجار لدولته في حرب أهلية، وقال مار إنه حسب المؤشرات والتطورات الحالية من المتوقع أن يتجه السودان نحو الحرب .
وطالب مار خلال احتفالية أقامتها المفوضية السامية لشئون اللاجئين بجوبا احتفالاً باليوم العالمي للاجئين طالب المفوضية لمجابهة حجم اللاجئين من السودان بالتعاون مع حكومته معللاً بالقول إن السودانيين لن يذهبوا إلى مصر، اثيوبيا، أو دولة أخرى بل سيتجهون إلى بلاده الذي كان جزءاً منهم بالأمس القريب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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