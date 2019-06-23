خطأ فادح لموقع “الكان” قبل مواجهة المغرب وناميبيا

وقع الموقع الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا بمصر، في خطأين قبل مباراة المغرب وناميبيا، اليوم الأحد، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالنهائيات.

وبحسب موقع كورة جاء الخطأ الأول فادحا في تشكيلة المغرب التي أعلنها الموقع حيث ضمت كريم الأحمدي وسفيال بوفال، ليتبين أنهما خارجها وأن هيرفي رينارد، مدرب الأسود دفع ببوربيعة وآيت بن ناصر.

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كما ذكر الموقع أن المباراة ستقام بإستاد القاهرة، رغم أن مواجهات المجموعة الرابعة تلعب بإستاد السلام.

ويستضيف إستاد القاهرة، مباريات المجموعة الأولى التي تضم منتخبات مصر وأوغندا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)