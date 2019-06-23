نيمار يبلغ لاعبي برشلونة بوجهته المقبلة

وجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، رسالة إلى لاعبي برشلونة، بشأن وجهته المقبلة في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن نيمار أبلغ زملاءه السابقين في النادي الكتالوني أنه عائد لارتداء قميص البارسا مرة أخرى.

وكتب نيمار لنجوم برشلونة عبر تطبيق “واتس آب”: “لا تقلقوا. أنا قادم”.

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ويبحسب موقع كورة درك نيمار أن عملية نقله من سان جيرمان إلى برشلونة لن تكون سهلة، بسبب العلاقة المتوترة بين الناديين، ولكنه واثق من أنهما سيتوصلان إلى اتفاق يسمح له بالعودة إلى “كامب نو”.

يذكر أن تقارير سابقة أفادت بأن مستقبل نيمار، مع سان جيرمان تغير في الأيام الأخيرة، بعد تصريحات ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بأنه لم يتم إجبار النجم البرازيلي على الانضمام إلى الفريق في صيف 2017.

وفسرت التقارير تصريحات الخليفي بأنه لم يعد يتحمل سلوك نيمار، وهو تلميح لإمكانية مغادرة اللاعب لسان جيرمان هذا الصيف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)