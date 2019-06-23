عصابات متفلتة تنتحل صفة الدعم السريع وتروع المواطنين

التاريخ: 23-يونيو-2019
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كشف أهالي منطقة اليرموك بجبل أولياء عن ظهور أنماط مستحدثة من عصابات السواطير المتفلتة والتى تنتحل صفة الدعم السريع وتقوم بعقد اجتماعاتها التنظيمية انطلاقاً من أندية مشاهدة بأحياء اليرموك ومانديلا.
ونقلت مصادر أن مجموعات متعددة من عصابات السواطير من سحنات قبلية محددة بالإضافة إلى جنوبيين انتقلوا من ممارسة النهب بالسواطير إلى ممارسة النهب باستغلال الزى الرسمي لقوات الدعم السريع ومن ثم الانتشار بالمنطقة وترويع المواطنين ونهب ممتلكاتهم وفرض جبايات عليهم، وأكدت المصادر أن تلك العصابات لا تحمل أسلحة نارية ولكنها تستخدم السواطير والأسلحة البيضاء فى حال وجدت مقاومة من قبل الضحايا.
وتشير التقارير الواردة بحسب صحيفة الإنتباهة – إلى أن تلك المجموعات تمارس عملياتها جوار سوق (العزبات) بمنطقة اليرموك وفى حى مانديلا كما أن لتلك العصابات قادة يقومون بتجميع عناصرهم وترتيب صفوفهم انطلاقاً من أندية مشاهدة تنتشر بالمنطقة ومن ثم يخرجون إلى الشوارع لنهب المواطنين وترويعهم، وطالب أهالي المنطقة بضرورة شن حملات مكثفة ونصب أكمنة لتلك المجموعات وضبطها باعتبارها تنتحل صفة قوة نظامية وتقوم بترويع الآمنين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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