السجن المؤبد والغرامة لمدان بتجارة المخدرات

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‏أوقعت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، برئاسة مولانا د.إسماعيل إدريس، عقوبة السجن لمدة (20) سنة والغرامة (200) ألف جنيه في مواجهة شاب أدانته المحكمة بتجارة المخدرات، ضبط بحوزته (57) قندول بنقو داخل عربة بالقرب من مقابر اليهود بالخرطوم، وقررت المحكمة حبس المدان لمدة (سنتين) في حالة عدم دفعه للغرامة، وفي ذات السياق أمرت المحكمة بتسليم العربة لصاحبها.

وتشير تفاصيل البلاغ بحسب آخر لحظة – إلى أن معلومة وردت إلى مباحث شعبة الكلاكلة بالخرطوم جنوب، عن نشاط المتهم في تجارة المخدرات، وبعد الرصد والمتابعة تم نصب كمين للمتهم، وتم القبض عليه بالخرطوم، جوار مقابر اليهود بالخرطوم، وبتفتيش العربة عثر على (57) قندول بنقو، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، ودونت في مواجهته بلاغاً تحت نص المادة (15أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار، وأمرت النيابة بتقديمه للمحاكمة، فكانت الإجراءات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)