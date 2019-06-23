الجزيرة : لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث التخريب

أصدر اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم قراراً بتشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق حول أحداث التخريب بولاية الجزيرة برئاسة ممثل القوات المسلحة برتبة عقيد وممثل الإدارة القانونية عضواً ومقرراً وعضوية آخرين من النظاميين والتنفيذيين. وحدد القرار بحسب سونا – مهام وإختصاصات اللجنة في رصد الأحداث وتحليل أسبابها ودوافعها وتحديد أوجه القصور سواءً في التدابير والنظم والسياسات أو في تصرفات المسؤولين إضافة لحصر الخسائر والأضرار في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة وتحديد المسؤولية عن أي أفعال أو تصرفات تشكل جرائم أو مخالفة للقانون ووضع توصيات لجبر الضرر ورد الحقوق ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والمخالفات بجانب توثيق عمليات التخريب . وحدد القرار للجنة فترة اسبوعين لترفع تقريرها للجهات المختصة ووجه وزارة المالية بتوفير الميزانية اللازمة لأعمال اللجنة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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