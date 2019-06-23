كشفت معلومات حسب المصادر عن عودة بعض كباتن بولاية النيل الأبيض المنتمين للمؤتمر الوطني لأحضان أحزابهم القديمة خاصة الحزب الكبير. وأكدت مصادر متطابقة أن قيادات، من بينها إدارات أهلية، باشرت إجراء اتصالات مع أحزابها القديمة، فيما أشارت معلومات إلى أن هذه الانسلاخات تشكل البداية لانفضاض القيادات في خذلان واضح للوطني الذي فقد الكثير من قواعده في الولاية خلال السنوات الأخيرة وعقب سقوط النظام.

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كانت هذه تفاصيل خبر أعضاء بالوطني يتخلون عنه ويعودون الي أحضان أحزابهم القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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