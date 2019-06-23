9 مزايا في نظام "الإقامة المميزة" بالسعودية

دشنت الحكومة السعودية ، الأحد، نظام الإقامة المميزة الذي يعد جزءا من رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز اقتصاد البلاد وخلق بيئة استثمارية جاذبة.ومن شأن النظام الجديد فتح الباب لآلاف المقيمين والعاملين في السعودية للدخول في عالم الأعمال ومزاولة الأعمال التجارية جنبا إلى جنب مع مواطني البلاد.

وبدأت بوابة إلكترونية حكومية سعودية في استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة سابرك saprc.gov.sa.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة (800 ألف ريال سعودي)، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً (100 ألف ريال سعودي)، حسب رويترز.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.