وقطع مدير الهيئة مصطفى عبد الحفيظ بعدم أحقية الاتحاد الدولي للاتصالات فرض عقوبات بسبب قطع الإنترنت لجهة أن القطع شأن داخلي وسيادي للدولة. وأضاف: “لينا حق قطع الإنترنت من عدمه”، واصفاً الحديث عن تحديد فترة ثلاثة أشهر لعودة الخدمة غير صحيح وأن الأمر متعلق باستقرار الوضع بالبلاد، معلناً عزمهم الجلوس مع شركات الاتصالات لمعالجة قضية البيانات الشهرية للمستهلكين، وأوضح بأن قطع الإنترنت تسبب في ارتفاع إيرادات الشركات عبر وسائل أخرى كالزيادة في الرسائل والمكالمات، وتابع: “لذلك فإن الربح والخسارة قائم على الإيرادات الكلية للشركات”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتصالات:الوضع مستقر الآن لعودة خدمة الإنترنت في أية لحظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.