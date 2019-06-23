المبعوث الأمريكي من الكويت: على جميع الدول حث إيران على خفض التصعيد

دعا مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص بشأن إيران، براين هوك، جميع الدول إلى استخدام نفوذها الدبلوماسي لحث إيران على خفض التوتر في المنطقة.

وأشار هوك، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأحد في الكويت، ضمن إطار جولته الإقليمية، إلى ضرورة الضغط على إيران "كي تتلقى دبلوماسية بدبلوماسية" على خلفية تصعيد التوتر في الخليج حيث أصبح الوضع مؤخرا على وشك نزاع مسلح بين واشنطن وطهران.

وتابع الدبلوماسي الأمريكي أن الولايات المتحدة ليست معنية بخوض مواجهة مسلحة ضد إيران، موضحا أن تعزيز واشنطن لمواقعها العسكرية في المنطقة يأتي لأغراض دفاعية حصرا، لكن "الظروف قد تتغير"، ثم نقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الخيار العسكري تجاه إيران لا يزال مطروحا.

وأكد هوك أنه بحث حوادث استهداف الناقلات التجارية في خليج عمان مع وزيري الدفاع والخارجية الكويتيين، واصفا الاجتماعات التي عقدها في هذه الدولة بأنها مثمرة وتهدف إلى تخفيف التوترات.

وحمل المبعوث الأمريكي إيران المسؤولية عن تلك الحوادث، مشددا على أن طهران تهدد الملاحة في الخليج والسلام الدولي، وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يلعب دورا مهما في التصدي لهذه التهديدات.

ولفت هوك إلى أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 يحتاج إلى إضافات جديدة، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى توقيع اتفاق جديد مع الجمهورية الإسلامية.